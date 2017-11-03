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今日 16:27 時事脈搏 國際財經

日本出資5000萬美元支援女性創業者基金

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共同社報道，日本首相安倍晉三出席探討女性政策的國際研討會時表示，將向支援女性創業者的基金出資5000萬美元。美國總統特朗普長女兼白宮高級顧問伊萬卡(Ivanka Trump)亦參與該基金的設立。

安倍晉三強調，日本在全球高舉女性活躍的旗幟上，決心發揮強大的領導能力。若全世界的女性均能站起來，以貧困為首的全球各種問題將得以解決。

伊萬卡指出，女性徹底參與勞動，將使社會更強大、使繁榮更鞏固。她又說，日美不能自我滿足，無論是對於自身的改革，還是其他各國的改革，都必須繼續扮演旗手的角色。

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