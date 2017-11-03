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今日 12:52 中國財經 國際財經

神華據報收購希臘風力發電廠75%權益

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路透報道，希臘基礎設施開發集團Copelouzos稱，中國神華(01088)母公司神華集團收購其開發的4個風電場75%權益。

Copelouzos表示，神華集團又同意參股PPC Solar Solutions，後者是希臘主要電力公司Public Power和Copelouzos的合資公司。

神華集團和Copelouzos 5月同意在希臘和其他國家的清潔能源項目和發電廠升級方面展開合作。當時Copelouzos說，該協議將涉及30億歐羅(約272.89億港元)的總投資。

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