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今日 09:17 國際財經

傳美司法部與AT&T洽商 購時代華納獲批條件

路透引述消息人士稱，美國電話電報(AT&T)與美國司法部官員討論，監管機構批准AT&T收購時代華納交易的條件。

較早時，《華爾街日報》引述消息人士稱，司法部已準備好，一旦談判無效，便會提出阻止交易的訴訟。報道指出，交易獲准與被反對的可能性參半。司法部拒評上述消息。AT&T回應稱，司法部在談判前作兩手準備是正常舉動。

不過，華爾街分析員普遍估計，該宗價值854億美元的交易有望得到批准，儘管不是必然的。有消費者權益組織與電訊業界反對交易。

 

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