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今日 05:07 國際財經

美國稅改與鮑威爾獲提名 美滙變動不大

美國總統特朗普公布提名聯儲局理事鮑威爾為該局下任主席，以及特朗普政府公布稅改細節等消息，屬於市場預期之內。美元滙價周四變動不大。

ICE美滙指數最新報94.687，跌0.1%。WSJ美滙指數跌0.1%至87.69。歐羅兌美元上升，報1.1661，前一天為1.1621。美元兌日圓偏軟，報114.08，前一天為114.17。

較早時，英倫銀行公布十年來首次加息，加幅為四分之一厘，但語調被視為溫和。英鎊兌美元滙價下滑1.4%至1.3060，是四天以來最低。英鎊兌歐羅下挫1.7%至0.8928。

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