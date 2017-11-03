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國際財經
英國富時100指數收報7556，升0.92%或68點。
德國DAX指數收報13443，跌0.16%或22點。
法國CAC 40指數收報5510，跌0.06%或3點。
積金局轉軚 研准用MPF買樓
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