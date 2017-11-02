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今日 20:42 國際財經

英央行料未來加息逐漸且幅度有限

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英倫銀行表示，所有委員均認為未來加息預計是「逐漸且幅度有限的」，並預期基於當前的市場孳息率，通脹率將在3年預測期的末期接近2%的目標。

不過，兩位副行長康利夫(Jon Cunliffe)和拉姆斯登(Clint Ramsden)認為，沒有充分的證據證明薪資增速將如央行預期的那般加快，故兩人投票支持維持利率在0.25%不變。

另外，央行稱，經濟前景大致與8月時的情況相似，仍存在相當大的風險，包括圍繞脫歐問題的風險，而經濟預測是基於市場有關未來3年兩次加息各25個基點的預期。

英國央行預測，今年第四季GDP按季增長0.4%，GDP增速或上修，而今年GDP增長1.6%，8月時預測為增長1.7%；明年GDP增長1.6%，與8月時預測相同；2019年及2020年GDP均增長1.7%。

通脹率方面，該行估計將在10月達到3.2%的峰值，料將在一年後達到2.37%，8月時預測為2.58%；將在兩年後達到2.21%，8月時預測為2.19%；將在3年後達到2.15%，8月時預測為2.22%。

報告顯示，兩年後失業率將為4.2%，8月時預測為4.5%，預測是基於市場利率；預計今年第四季薪資按年增速將為2.25%，8月時預測為2%。

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