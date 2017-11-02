國際財經

市場聚焦聯儲局下任主席人選及美國稅改法案，亦關注英倫銀行稍後公布的議息結果，投資者觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時23分，英國富時100指數報7497點，升9點或0.13%；德國DAX指數報13440點，跌25點或0.19%；法國CAC 40指數報5510點，跌3點或0.07%；意大利富時MIB指數報23097點，升105點或0.46%。

數據方面，歐羅區10月製造業採購經理指數(PMI)終值為58.5，初值為58.6，創2011年2月以來新高；法國10月製造業PMI終值為56.1，略低於初值56.7，但與9月持平；德國10月製造業PMI為60.6，與9月持平。德國10月經季節調整的失業率為5.6%，與9月持平。

另外，聯儲局下任主席熱門人選、聯儲局理事鮑威爾稍後將參加替代參考利率委員會圓桌會議，而紐約聯儲行長達德利(William Dudley)及亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克(Raphael Bostic)將於明日凌晨發表講話。

道指期貨暫報23353點，跌19點。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報54.38美元，升0.08美元或0.15%；倫敦布蘭特期油報60.4美元，跌0.09美元或0.15%。