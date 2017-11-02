國際財經

周三(11月1日)素有「小非農」之稱的美國10月ADP就業人數增加23.5萬，好於預期增加20萬，創下今年3月以來的最佳表現。此外，周四(11月2日)凌晨2點公布的美國聯儲局11月央行利率決議維持1%-1.25%的聯邦基金利率目標區間不變，符合市場預期。儘管FOMC會議聲明承認通脹目前仍低於聯儲局水平2%的目標，但此次聲明稱強調經濟活動「以穩健的速度增長」，加之就業市場繼續增強，市場對聯儲局於12月再度加息的預期顯著升溫，美滙指數受此推動攀升至94.85，逼近95.00，倫敦金則受制於1280美元上方阻力後輾轉回落至1275美元附近修整。

值得一提的是，白宮計劃於本周四(11月2日)正式公布下任美國聯儲局主席提名聲明，而周三市場傳言白宮已經通知美聯儲理事鮑威爾(Jerome Powell)將提名他為下一任聯儲局主席。隨後彭博和路透兩大通訊社也稱鮑威爾將成為下任聯儲局主席。儘管鮑威爾的立場偏鴿派，但若市場認為鮑威爾較其他候選人為管理貨幣政策更適合的人選，美滙指數的下跌空間或者有限。

此外，市場目前重點關注周四(11月2日)晚間21:00由美國眾議院公布關於稅制全面改革的提案，鑒於稅改議案較原計劃推遲一天公布(原計劃於周三公布)，凸顯了該流程的內在困難，若稅改議案顯示出內部意見分歧，或令此前特朗普希望感恩節前通過全面立法的願望破滅，進而為倫敦金提供進一步上行動力。

技術分析方面，倫敦金近期跌至1260至1263.5美元區域均見明顯支持，而且在1267美元至1280美元區間整固多時後，目前已有輕微突破向上的跡象。若短期內倫敦金進一步突破1285美元阻力，後市或有望進一步回升至1290美元甚至挑戰1300美元。但若稅改進展順利以及周五(11月3日)公布的10月非農就業新增職位表現強勁，倫敦金仍有望再度回落考驗1260美元。

策略方面，我們根據10月27日策略已於1275美元沽出倫敦金(目標1262美元，升穿1280美元止損），但移動止損至1270.5美元後提前平倉，獲利4.5美元。短期內若倫敦金跌至1268/1269美元區域企穩，我們將買入倫敦金，上望1283美元，跌穿1265美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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