國際財經

IHS Markit公布，法國10月製造業採購經理指數(PMI)終值為56.1，略低於初值56.7，但與9月持平。

IHS Markit的經濟學家Alex Gill表示，第四季初法國製造業維持增長動能，PMI與9月創下的6年半高位持平，令人稍感憂慮的或許是出口增速放緩至7個月低位，但由於強勁的國內和全球需求，年底前出口行業的整體強勁增速或能維持。

另外，IHS Markit公布，德國10月製造業PMI為60.6，與9月持平，暗示該行業將為第四季經濟增長作出貢獻。