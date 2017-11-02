國際財經

美國聯儲局一如預期維持利率不變，市場焦點轉而針對聯儲局下任主席人選及稅改法案，有傳聯儲局理事鮑威爾將獲提名成為下任主席。同時，投資者亦關注英倫銀行今日議息，普遍預料10年來首次加息；此外，蘋果公司和阿里巴巴集團將公布業績，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時32分，英國富時100指數報7485點，跌2點或0.04%；德國DAX指數報13449點，跌15點或0.12%；法國CAC 40指數報5513點，跌1點或0.01%；意大利富時MIB指數報23048點，升56點或0.25%。

道指期貨暫報23353點，跌19點。

瑞士第二大銀行瑞士信貸第三季淨利潤2.44億元(瑞郎．下同)(約19.07億港元)，按年增長4.95倍，為行政總裁譚天忠(Tidjane Thiam)任內首次連續三季取得淨利潤，惟稍低於分析員預期的2.64億元。

另外，《華爾街日報》引述消息人士稱，白宮已告知聯儲局理事鮑威爾，總統特朗普將於周四提名他，出任聯儲局下任主席。分析師指出，倘若鮑威爾接任主席，現任主席耶倫的鴿派觀點可望延續下去，市場可望有正面反應。

油市方面，市場憂慮美國頁岩油增產，油價偏軟，紐約原油期貨現時每桶報54.14美元，跌0.16美元或0.29%；倫敦布蘭特期油報60.28美元，跌0.21美元或0.35%。

法國、德國及歐羅區今日稍後分別公布10月製造業採購經理指數(PMI)終值，市場預期分別為56.7、60.5及58.6，均與前值相同。另外，德國將公布上月失業人數變動，預期減少1萬人，9月為減少2.3萬人。市場又預料美國上周首次失業救濟人數，將由23.3萬人增至23.5萬人。