國際財經

美國汽車業界公布10月汽車銷量，表現迥異。通用汽車(GM)與快意佳士拿下滑，福特則上揚。

GM公布，10月銷量為25.2813萬輛，主要是因為房車銷量疲弱。快意佳士拿急跌13%至15.3373萬輛，主要是因為零售銷量欠佳。福特升6.4%，至19.9698萬輛，F型號小型卡車表現最佳。

根據汽車業分析公司J. D. Power估計，美國市場10月銷量跌3.7%，10月的售車日數較去年同月少一天。如果調整後，10月銷量較去年同期輕微上升。