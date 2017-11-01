國際財經

周二(10月31日)公布的加拿大8月國內生產總值(GDP)按月負增長0.1%，遜於預期增長0.1%，為自2016年10月以來首個月度下滑，GDP按年增長亦僅為3.5%，遜於預期增長0.1%。而加拿大9月工業品價格指數與9月原材料價格指數增長數據均亦遜於預期，顯示加拿大8月經濟增長有所放緩。

根據加拿大統計局公布的數據，本次經濟增長下跌主要是受累於化工企業創20年來最大負增長(-7.3%)，其中石油與天然氣開採業行業負增長1.4%。在該國8月GDP公布後，加元滙價受創，推動美元/加元自1.2841反彈急升72點至日內高點1.2913。

另一方面，周二發布的兩份美國經濟報告表現非常出色：美國10月諮商會消費者信心指數從9月的119.8升至2008年金融危機以來的最高水平125.9，好於預期121.3；而美國10月芝加哥採購經理指數則躍升至6年半以來新高66.2。良好的美國經濟數據推動美滙指數短線衝高逼近日內高點94.70，但由於英鎊/美元受英倫銀行加息預期的推動而大漲0.58%，令美滙指數升幅縮窄至0.05%，導致美元/加元在觸及1.2913後未能擴大「戰果」，被迫小幅回落調整至1.2888。

展望本周，投資者需要重點留意周四(11月2日)凌晨2時美國聯儲局公布的聯邦基金利率決定與周五(11月3日)勞工部公布的美國10月非農就業新增職位數據；財經事件方面，周三(11月1日)美國眾議院將公布稅改草案，加拿大央行行長波洛玆(Steven Poloz)亦將於周四(11月2日)在貿易和商務常務委員會會議上講話，以上事件所透露的訊息或將指引美滙指數與加元的走勢。

而技術分析方面，美元/加元在9月27日升穿日線圖的大型下降通道後輾轉上升，10月份累計上升逾3%。但美元/加元近期升至1.2915區域後停滯不前(逼近1.2926阻力，即從1.3792至1.2060大型下跌浪的50%回撤水平)，加上日線圖相對強弱指標(RSI)已升至70以上，短期內需要警惕滙價的調整風險。若明日凌晨公布的聯儲局議息聲明偏向鷹派或美國稅改方案有顯著進展，美元/加元仍可進一步向上挑戰重要阻力1.3000水平。

策略方面，我們根據10月25日的策略於1.2780建立的美元沽盤已於1.2820止損平倉，虧損40點。短期內若美元/加元回落1.2800/1.2810支持區域(9日指數移動平均線附近)，我們將買入美元，上望1.2920，跌穿1.2770止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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