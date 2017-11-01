國際財經

美國聯儲局今日稍後公布議息結果，雖然預期政策不會有轉變，但會後聲明可能對經濟前景與通脹走勢有指示。另外，投資者憧憬稅改方案年內落實，以及Facebook和Tesla業績理想，加上油價走高，抵消美國紐約發生貨車撞人恐襲事件的影響，歐洲股市早段向好。

截至本港時間下午4時33分，英國富時100指數報7530點，升37點或0.5%；德國DAX指數報13368點，升138點或1.05%；法國CAC 40指數報5527點，升24點或0.44%；意大利富時MIB指數報22963點，升169點或0.75%。

道指期貨暫報23414點，升89點。

美國石油協會(API)統計顯示，上周原油庫存減少510萬桶，汽油庫存減少770萬桶，蒸餾油庫存減少310萬桶。油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報54.85美元，升0.47美元或0.86%；倫敦布蘭特期油報61.32美元，升0.38美元或0.62%。

英國今日稍後將公布10月製造業採購經理指數(PMI)，市場預期為55.9，與前值持平。此外，美國亦將公布10月ADP私人機構就業人數變動及ISM製造業指數，預期分別增加20萬人及56.5，前值分別為升13.5萬人及60.8；同時，能源資訊局(EIA)亦將公布上周庫存數據，預期原油庫存減少130萬桶，前值為增85.6萬桶。