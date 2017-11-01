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世界銀行公布新一年度營商環境報告，在全球190個經濟體中，香港位列第5位，較去年跌一位，整體評分是83.44。

在10個評分領域當中，香港在「開辦企業」及「繳納稅款」兩項，排名最高，均維持在第3位；「取得供電」及「申請建築許可」，分別排第4及第5位；至於「解決無力償債」則跌至第43位，「登記財產」就排55位，是表現較差領域。

政府發言人說，本港排名下跌，主要是在企業「解決無力償債」的框架方面得分下跌，政府將致力確保香港的公司破產制度與時並進，還會不時檢討有關政策、法例和程序，以期更有效管理清盤事宜和加強對債權人的保障。同時，政府亦正就設立法定企業拯救程序擬備條例草案，相信將有助增強有關制度。

另外，世銀認為，香港重收商業登記費，企業接駁電力時，需要繳交逾6萬元按金，令開辦企業的成本更高。但報告則讚揚香港推行的多項便利營商改革措施成效顯著，包括優化土地管理系統，提高系統可靠度和設立投訴機制。

發言人回應說，香港開辦企業的成本一向低廉，商業登記費在過去20年來都未曾調整。政府在2016至2017年度寬免這項收費，是因應當時經濟情況而為企業提供一次性紓困措施。商業登記費其後由今年4月1日起僅回復至之前的正常水平，仍屬低廉。

發言人又稱，政府將繼續革除繁瑣的規則，取締過時或不必要的規管，並致力於提高規管的效率和降低商界的遵規成本，以進一步改善香港的營商便捷度。

在營商環境報告排首3位的國家，分別是紐西蘭、新加坡及丹麥，與去年相同；南韓排第4位、美國排第8位、台灣排15位、中國排78位。其中，世銀欣賞在北京和上海簡化商業登記程序，令民眾更容易開辦新公司，而且亦採取措施，放寬稅務合規的要求，令企業更容易交稅。