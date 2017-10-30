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今日 02:27 國際財經

萬事達卡上季淨利升21% 勝預期

全球主要支付系統營運商之一、萬事達卡公布，第三季淨利潤按年升21%至14.3億美元(111.54億港元)。每股盈利為1.34美元，優於湯森路透綜合市場預期的1.23美元。

集團指出，期內淨收入上升18%至34億美元；總開支升20.4%至14.6億美元，主要與收購數碼支付營運商Vocalink有關。

集團行政總裁Ajay Banga指出，消費者使用信用卡與扣賬卡支付費用的情況更廣泛，市場發展快，市場交易量升11%至1.35萬億美元，美國市場受惠於經濟穩定增長，低失業率與通脹率。

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