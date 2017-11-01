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國際財經
歐洲股市收市上升，英國富時100指數收報7490點，升0.04%或3點；法國CAC 40指數收報5501點，升0.14%或7點。德國今日假期，金融市場休市。
滙控780億剩餘資本可供回購
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六七暴動不納中史課程
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驅動數碼化有竅門
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Why Maotai is a better bet for speculators than iPhoneX
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
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德銀:維持滙控「持有」評級 降目標至72元
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U盤又嘜低 恒指收跌90點 中行捱沽
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吉利汽車獲2億美元貸款融資
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