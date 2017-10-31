訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 23:03 國際財經

美股窄幅上落 聚焦議息及稅改計劃

放大圖片

雖然美企業績大多表現理想，但聯儲局展開為期兩日的議息會議，加上美國總統特朗普政府將於周三公布稅改計劃詳情，市場觀望氣氛濃厚，美股窄幅上落。

截至本港時間晚上約11時03分，道指報23370點，升21點或0.09%；標普500指數報2575點，升2點或0.1%；納指報6721點，升22點或0.33%。

今日為10月的最後一個交易日，截至昨日收市，道指本月已累計上漲4.2%，標普500指數已累計上漲約2%，兩者均將為今年2月以來的最大單月漲幅。納指已上漲超過3%，為7月以來最大單月漲幅。

市場繼續關注企業財報表現，美國藥廠輝瑞上季盈利按年上升1.1倍，至28.4億美元，每股盈利47美仙；扣除一次性項目後每股盈利為67美仙，優於市場預期64美仙，但輝瑞股價現跌逾1%。

本周將陸續有重磅企業公布財報，特斯拉(Tesla)與Facebook均將於周三公布財報；而蘋果公司則於周四公布財報，周一該股收報166.72美元，創歷史新高，原因是市場對該公司的業績持樂觀預期，目前蘋果公司股價升逾1%。

另外，美國聯儲局將於今日開始召開為期兩天的貨幣政策會議，預計此次會議不會對貨幣政策作出修改，但投資者將密切關注有關美國經濟健康狀況與通脹狀況的線索；同時，市場亦關心下任聯儲局主席的人選，一名美國白宮官員表示，美國總統特朗普將於周四宣布下一任聯儲局主席人選，早前已有報道指，現任聯儲理事鮑威爾(Jerome Powell)可能被選中。

值得留意的是，隨着周三公布稅改提案的最後期限逐步逼近，美國國會共和黨議員圍繞重要條款仍爭執不下，一些游說人士表示擔心，減稅提案可能無法如期在周三準備就緒。

歐洲股市靠穩，英國富時100指數報7490點，升3點或0.04%；法國CAC 40指數報5499點，升6點或0.12%；意大利富時MIB指數報22790點，升37點或0.17%；德國今日假期，金融市場休市。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。