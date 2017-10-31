國際財經

雖然美企業績大多表現理想，但聯儲局展開為期兩日的議息會議，加上美國總統特朗普政府將於周三公布稅改計劃詳情，市場觀望氣氛濃厚，美股窄幅上落。

截至本港時間晚上約11時03分，道指報23370點，升21點或0.09%；標普500指數報2575點，升2點或0.1%；納指報6721點，升22點或0.33%。

今日為10月的最後一個交易日，截至昨日收市，道指本月已累計上漲4.2%，標普500指數已累計上漲約2%，兩者均將為今年2月以來的最大單月漲幅。納指已上漲超過3%，為7月以來最大單月漲幅。

市場繼續關注企業財報表現，美國藥廠輝瑞上季盈利按年上升1.1倍，至28.4億美元，每股盈利47美仙；扣除一次性項目後每股盈利為67美仙，優於市場預期64美仙，但輝瑞股價現跌逾1%。

本周將陸續有重磅企業公布財報，特斯拉(Tesla)與Facebook均將於周三公布財報；而蘋果公司則於周四公布財報，周一該股收報166.72美元，創歷史新高，原因是市場對該公司的業績持樂觀預期，目前蘋果公司股價升逾1%。

另外，美國聯儲局將於今日開始召開為期兩天的貨幣政策會議，預計此次會議不會對貨幣政策作出修改，但投資者將密切關注有關美國經濟健康狀況與通脹狀況的線索；同時，市場亦關心下任聯儲局主席的人選，一名美國白宮官員表示，美國總統特朗普將於周四宣布下一任聯儲局主席人選，早前已有報道指，現任聯儲理事鮑威爾(Jerome Powell)可能被選中。

值得留意的是，隨着周三公布稅改提案的最後期限逐步逼近，美國國會共和黨議員圍繞重要條款仍爭執不下，一些游說人士表示擔心，減稅提案可能無法如期在周三準備就緒。

歐洲股市靠穩，英國富時100指數報7490點，升3點或0.04%；法國CAC 40指數報5499點，升6點或0.12%；意大利富時MIB指數報22790點，升37點或0.17%；德國今日假期，金融市場休市。