國際財經

上周五(10月27日)公布的美國第三季度國內生產總值(GDP)年化季率增長錄得3.1%，大幅好於預期增長2.6%，美匯指數受此推動一度升破95.00關口至95.06，創下自7月20日以來近三個半月新高，但隨即回落至95.00下方修整。倫敦金雖然一度受挫跌至三周低位1263.5美元，但西班牙加泰隆尼亞地方議會宣布獨立，避險情緒升溫帶動金價回升至1270美元上方。

周一(10月30日)美國白宮官員表示美國總統特朗普(Donald Trump)將於周四(11月2日)公布美國聯儲局主席人選，目前市場預期特朗普極有可能提名美聯儲理事鮑威爾(Jerome Powell)擔任下一屆美國聯儲局主席，而政治押注網站PredictIt最新數據顯示押注鮑威爾當選的概率飆升至82%，耶倫僅以11%排名第二，泰勒和沃什均以5%並列第三，鑒於鮑威爾的貨幣政策中性偏鴿派，美滙指數受此拖累進一步回落至94.45附近修整，倫敦金則攀升至日內高位1278.5美元，錄得連續兩個交易日上升。

值得一提的是，目前參眾兩院共和黨人正快速推動在今年11月23日感恩節之前分別通過稅改法案，並預計在明年1月前將最終版本遞至特朗普簽署，但令人意外的是，周一美國媒體稱眾議院編寫稅改案的Ways and Means委員會成員正在討論未來五年逐步下調企業稅的可能性，若此計劃落實，美國企業稅率將在2022年才降至20%(此前稅改計劃的目標)，該消息無疑令市場再度審視特朗普的施政能力，令美滙指數走勢受壓。

投資者需要重點留意周四(11月2日)凌晨2點公布的美國聯儲局利率決議以及周五(11月3日)公布的美國10月非農就業新增職位，鑒於本周風險事件眾多，倫敦金有望在數據公布前維持在1260美元上方修整。

技術分析方面，倫敦金雖然連漲兩日，但若未能進一步突破日線圖的小型下降通道頂部阻力1280美元，後市仍有機會再度下挫。此外，西班牙中央政府決定直接管理加泰羅尼亞自治區後，市場對加泰羅尼亞危機的擔憂劇減，削弱了倫敦金避險買盤，若短期內倫敦金失守1260美元至1263美元支持，後市有望進一步下探1250美元水平。

策略方面，我們根據10月27日策略已於1275美元沽出倫敦金(下望1262美元，升穿1280美元止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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