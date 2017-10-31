國際財經

法國國家統計局公布，10月消費物價調和指數(HICP)初值按年上升1.2%，高於市場預期及9月上升1.1%。

期內，生產物價指數按月增長0.5%，按年則增長2%。

法國稍早公布第三季國內生產總值(GDP)按季增長0.5%，符合預期，按年則上升2.2%，為6年來最快增速。

第三季消費者支出增長0.5%，上季為增長0.3%；投資增長0.8%，第二季則增1%。

不過，貿易導致GDP增幅縮減0.6個百分點；進口及出口分別上升2.5%及0.7%。庫存增加為GDP增長帶來0.5個百分點的貢獻。