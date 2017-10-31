國際財經

美國聯儲局今日起一連兩天舉行議息會議，市場一般估計當局不會作出政策上的轉變，但仍關注會後政策聲明，以及下任聯儲局主席人選，利淡投資氣氛，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時42分，英國富時100指數報7505點，升17點或0.24%；法國CAC 40指數報5495點，升1點或0.03%；意大利富時MIB指數報22733點，跌19點或0.09%。德國今日假期，金融市場休市。

數據方面，法國第三季國內生產總值(GDP)初值按季增長0.5%，符合預期。

另外，空中巴士(Airbus)今年第三季營業利潤6.97億歐羅，按年跌4%，跌幅小於預期，主要由於飛機交付數量減少所致。

道指期貨暫報23307點，升16點。

布油昨日創下兩年新高，油價今日獲利回吐，紐約原油期貨現時每桶報54.03美元，跌0.12美元或0.22%；倫敦布蘭特期油報60.67美元，跌0.23美元或0.38%。

意大利今日稍後將公布10月消費物價指數(CPI)初值，市場預期按月和按年分別增長0.1%及1.3%，前值分別為跌0.3%及升1.1%。歐羅區亦將公布9月失業率及第三季GDP初值，預期分別為9%及按年升2.4%，前值分別為9.1%及升2.3%。