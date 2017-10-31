國際財經

日本央行議息後，以大比數決定維持利率不變，短期利率目標維持負0.1%，符合市場預期。日央行並維持10年期日本公債孳息目標在零水平附近。

同時，日央行繼續承諾購買公債，規模以每年約80萬億日圓速度增加。

日央行季度報告又提到，維持2019/20財年通脹率2%目標的預測，但指出物價面臨較大下行風險，經濟面臨的風險則基本平衡。

該行調高2017/18財年實質GDP預測中值增長，由7月時的1.8%上調至1.9%，2018/19及2019/20財年中值增長則分別維持1.4%及0.7%。