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今日 03:18 國際財經

美滙升勢受阻 金價連升兩天

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美元滙價升勢逆轉，外圍金價周一扳升，連續第二個交易天造好。

紐約12月期金升5.9美元或0.5%，收市報每盎斯1277.70美元。上周五，金價跌至2個月低位後反彈。

期金收市時，ICE美滙指數跌0.3%至94.598。上周五，美國總統特朗普的稅改有望獲得通過，美滙指數曾升至三個月新高。不過，調查俄羅斯干預美國大選的特別檢察官米勒，周一起訴特朗普競選陣營前僱員，令到特朗普的稅改可能蒙上陰影，令到美滙回落，對金價有利。

紐約12月期銀升0.6%，收市報每盎斯16.847美元。

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