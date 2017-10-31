今日 02:45
國際財經
外電引述白宮官員稱，美國總統特朗普將於周四公布聯儲局下任主席提名人選。
此前，多間傳媒稱，特朗普傾向提名聯儲局理事鮑威爾，但經濟學者泰勒及現任聯儲局主席耶倫，仍可能是提名人選。
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