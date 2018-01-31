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本港銀行同業拆息(HIBOR)持續上升，H按參考的基準利率一個月HIBOR昨天升至0.73714厘【右圖】，連升11日，逐步逼近年初1月5日所創的0.75464厘高位並追貼2008年12月的水平；3個月HIBOR亦急漲3.43點子，至0.94214厘。

自從2008年金融海嘯以來，本港銀行同業拆息只曾於2010年6月創下連漲11天或以上的紀錄，當時一個月HIBOR連升26日，由0.16679厘抽高至0.52393厘，但0.5厘仍說不上是歷史高位。

近期HIBOR一再走高，與金管局早前連續增發外滙基金票據不無關係。該局於8月及9月一連兩個月宣布作出相關抽資行動，涉及金額共800億元。自8月22日增發外滙基金票據以來，金管局逐步在市場抽走流動性，導致銀行體系總結餘持續減少，由8月下旬的近2600億元拾級而下，跌至近日的1797億元。

然而，即使當局上周二表明暫時無意再增發票據，反映此輪抽水行動或已告一段落，惟拆息未見掉頭回落，反而繼續向上，值得關注。

金管局之所以增發票據吸走游資，或基於美國聯儲局踏入加息周期，LIBOR與HIBOR的息差不斷擴闊，港息長期低企，以及今年美電反覆走強等因素疊加。

投資者注視金管局早前的抽資舉措是否已改變了市場的理性預期，令HIBOR在金管局完成800億抽資行動後仍難以回落至此前低位(尤其要關注近期熱門新股IPO過後，認購資金獲解凍時的市場狀況)。不過，更重要的是，抽資行動後會否引致港銀上調利率。

參考本報專欄「沿圖論勢」9月28日〈香港銀行幾時才加息？〉一文，本港銀行加息時機的其中一個訊號，是一個月同業拆息何時升穿0.75厘。因為銀行大部分按揭貸款，是以H按計算。當H按多採用為基準的一個月同業拆息升穿約0.75厘時，很多H按貸款會觸及鎖息上限，有很大比重暫時轉為以最優惠利率P計算按息，屆時銀行加息的誘因便會大大提升。

換言之，投資者必須留意一個月HIBOR走勢， 若拆息持續走高(或維持在高位徘徊)，意味將扭轉近年市場對息口長期維持低位的理性預期，或預示港銀很大機會跟隨聯儲局，最快在12月加息。

港股方面，恒生指數於周一期指結算日高開低收，早上曾突破10天線和20天線滙聚區，升逾200點，收市卻倒跌102點(0.4%)，報28336點。全日成交1038億元，上升股票比例僅38%。

本欄早前以10月波幅由9月擴大一倍至6.8%推算，恒指本月可望挑戰29400點水平(詳見10月4日)，惟本月的波幅未有如預期般擴大，高低位暫僅相距1061點，月波幅意外維持在3.9%牛皮狀態，此乃連續3個月的月波幅低於5%的歷史偏低水平，打破「窄波幅過後的下月波幅多數會擴大」的慣例。如此看來，恒指的慢牛行情或許會成為新常態。

信報投資研究部

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