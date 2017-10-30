國際財經

因英國第三季國內生產總值(GDP)按年增長按季增長0.4%，優於預期與前值0.1個百分點，而且錄得連續兩個季度增長的佳績，令市場對於英倫銀行11月加息的預期再度升溫，英鎊/美元於上周三(10月25日)自1.3122迅速反彈，觸及當日最高1.3270。

但歐洲央行雖然於上周四(10月26日)宣布從明年1月起將每月資產購買規模(QE)縮減至300億歐羅，但稱QE至少延長至2018年9月並會在必要時會重新加大QE力度，令到投資者感覺到歐洲央行在進行一個相當「鴿派」的QE縮減行動，歐羅/美元當日由最高位暴跌近200點至1.1640附近，加上西班牙加泰隆尼亞地方議會在上周五(10月27日)宣布獨立，歐羅/美元進一步跌穿1.1600水平，拖累英鎊/美元在兩日內累計下跌逾200點至三周低位1.3069。

不過，正當美滙指數受惠於歐系貨幣的弱勢而一路走強之際，彭博上周五報道美國總統特朗普(Donald Trump)傾向於任命被視為通貨膨脹中間派的現任美國聯儲局理事鮑威爾(Jerome Powell)為下任聯儲局主席，白宮發言人稱特朗普計劃於本周宣布下任聯儲局主席人選。這一消息表明斯坦福大學經濟學家泰勒(John Taylor)與現任聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)獲得任命的可能性大為降低。考慮到鮑威爾的政策主張較為鴿派，且與耶倫的主張較為相似，美滙指數因此從3個月高位95.06回吐至94.82，帶動英鎊/美元自全周最低1.3069企穩並小幅反彈至1.3124收市。

展望本周，投資者需要留意英國10月製造業採購經理人指數(PMI)、10月建築業PMI以及10月服務業PMI這三大重要數據將分別於周三至周五公布。更重要的是周四(11月2日)英倫銀行將公布議息決定、貨幣政策會議紀要及季度通脹報告，目前市場普遍預期英倫銀行將調升基準利率25個基點，若英倫銀行意外按兵不動，小心英鎊/美元將大幅下跌。

技術分析方面，雖然英鎊/美元目前仍企穩於周線圖的上升通道底部1.3050-1.3100區域之上，但反彈亦多番受阻於由9月20日高位1.3655延伸而下的趨勢線之下，令英鎊/美元雖然受惠於市場對英倫銀行的加息預期，但上升空間亦相對有限。此外，由於美滙指數已在日線圖形成「頭肩底」的看漲型態，而歐羅/美元則在日線圖形成「頭肩頂」的看跌型態，這意味著英鎊/美元或會受累於美元強勢及歐羅弱勢而出現下跌，若英鎊/美元最終跌穿周線圖的上升支持線水平1.3050，則需小心英鎊/美元中線可能進一步跌向1.2800水平。

策略方面，我們根據10月18日的策略於1.3100建立的英鎊買盤（上望1.3230，跌穿1.3065止損）已於1.3230平倉，獲利130點。若週四之前英鎊/美元回落至1.3060/1.3070支持區域，我們將買入美元，上望1.3190，跌穿1.3020止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd