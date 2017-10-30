國際財經

西班牙加泰羅尼亞自治區上周五單方面宣布獨立後，中央政府隨即公布直接管治，並解除自治政府主席普伊格德蒙特(Carles Puigdemont)的職務。市場本周將繼續聚焦當地政局的後續發展，同時觀望聯儲局議息結果，以及美國稅改法案具體條文，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時38分，英國富時100指數報7484點，跌20點或0.28%；德國DAX指數報13225點，升7點或0.06%；法國CAC 40指數報5491點，跌2點或0.04%；意大利富時MIB指數報22730點，升65點或0.29%。

道指期貨暫報23348點，跌24點。

滙豐控股(00005)稍早時候公布，截至9月底止第三季列賬基準除稅前利潤46.2億美元，按年飆升4.48倍，反映重大項目的淨利好效應。經調整除稅前利潤54.43億美元，按年下跌1.41%。滙控倫敦股價現跌0.83%至742.1便士。

沙地阿拉伯與俄羅斯上周先後表達支持延長減產協議，為石油出口國組織(OPEC)下月底舉行的政策會議掃除迷霧。油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報54.01美元，升0.11美元或0.2%；倫敦布蘭特期油報60.72美元，升0.28美元或0.46%。

歐羅區今日稍後將公布10月經濟景氣指數，市場預期由113微升至113.3。美國稍後亦將公布9月個人收入及消費支出(PCE)數據，預期分別按月增0.4%及0.9%，前值分別為升0.2%及0.1%。另外，德國將公布10月消費物價指數(CPI)初值按月及按年分別升0.1%及1.7%，前值分別為0.1%及1.8%。