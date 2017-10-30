國際財經

新加坡金融管理局公布，將進行金融業轉型計劃，以提升亞洲金融中心地位，目標令金融業產值每年增長4.3%，每年在金融服務領域創造3000個就業崗位，以及在金融科技領域凈增1000個崗位。

金管局在聲明中表示，由於科技改變了金融服務的生產、交付及消費方式，因此新加坡金融行業轉型至為重要，藉以維持影響力及競爭力。

金管局指出，新加坡爭取成為全球領先的財富管理中心、亞洲的資金管理中心，以及成為亞洲時段的外滙流動性中心。隨着亞洲料將吸引更多的全球資金流，金管局將鼓勵重要的滙市參與者把他們的撮合及定價引擎設在新加坡，以便利外滙交易。

金管局表示，正與金融產業努力把新加坡打造成為籌資與企業融資，以及基礎設施融資的亞洲中心，亦尋求發展成領先的亞洲固定收益中心，以及亞洲保險與風險轉移的全球據點。

金管局鼓勵金融業者採用技術來提高效率，當局亦因此將採取多種措施，比如與金融機構合作，為電子支付等服務創建公共設施；在研發方面，開發諸如面向銀行間支付及貿易融資的分布式分類賬技術(Distributed Ledger Technology)等解決方案。

金管局亦將擴展與其他金融科技中心之間的跨境合作協議，幫助新加坡成為外國金融科技初創企業的基地，並將利用技術簡化金融機構的監管合規。