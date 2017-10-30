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滙豐控股(00005)公布，截至9月底止第三季列賬基準除稅前利潤46.2億元(美元‧下同)，按年飆升4.48倍，反映重大項目的淨利好效應。經調整除稅前利潤54.43億元，按年下跌1.41%。

首三季列賬基準除稅前利潤148.63億元，增長40.79%，包括重大項目的有利變動淨額37億元，但被6億元的貨幣換算不利影響抵消部分增幅。若不計及這些項目，經調整除稅前利潤增7.69%至174.1億元。第三次股息0.1美元。

今年第三季，經調整除稅前利潤下跌1.41%，由於營業支出上升抵消了收入的增長，以及貸款減值及其他信貸風險準備的降幅。

期內，列賬基準收入129.78億元，增幅36%，主要反映重大項目的有利變動淨額32億元。若不計及重大項目與1億元的貨幣換算不利影響，收入升3%。

今年首三季，列賬基準收入391.44億元，增長0.42%，收入增長因貨幣換算的不利影響而被部分抵消。經調整收入390.84億元，增長3%，反映亞洲的平均存款結餘增加及息差擴大，帶動零售銀行及財富管理業務和工商金融業務的收入上升，以及環球銀行及資本市場所有業務的收入增長，但增幅因企業中心及環球私人銀行業務的收入下降而被部分抵消。

行政總裁歐智華表示，該行第三季維持良好的增長動力，三大主要環球業務的收入均錄得增長，2015年訂立的策略行動亦繼續取得良好進展。季內，該行的國際網絡繼續發揮強大的增長動力，而重返亞洲的策略，正推動回報率上升和貸款增長，特別是在香港。

滙控表示，截至本月26日已完成回購計劃的71%，預期整個計劃將於2017年底完成。第三季進一步削減風險加權資產130億元，使2015年初以來的削減總額增加至3090億元。

滙控稱資本基礎保持強勁，普通股權一級比率14.6%。