國際財經

美國股市上周表現強勁，展望本周，投資者指出，美國股市依然是繁忙的一周，最重要的，應是美國總統特朗普將公布聯儲局下任主席人選，以及國會將就稅務改革立法展開實質工作；美國經濟數據與藍籌業績也會陸續公布。

回顧上周美國股市，標準普爾500指數與納斯特綜合指數以創新高收市，道瓊斯工業平均指數也造好。

本周的重要消息方面，特朗普預期在周四公布聯儲局下任主席人選，令到這宗糾纒多月的重要事件終於落幕。同時，稅務改革的工作進入最後階段，一般估計，具體法案文本將於周三公布。

較早時，有傳聞聯儲局主席人選，不離開兩人，分別是聯儲局理事鮑威爾與經濟學者泰勒。QMA基金經理Ed Keon指出，如果是由鮑威爾接任主席，現任主席耶倫的鴿派觀點可望延續下去，市場可望有正面反應；若由泰勒出任主席，他的看法屬於鷹派，加息步伐可能增速，不利股市。

Strategas Research政策主管Dan Clifton表示，聯儲局主席人選與稅改等兩大議題，可能導致美國國庫券孳息率有大幅波動。他估計，特朗普將於周四公布，提名鮑威爾出任主席，而泰勒則出任副主席，因為可以讓傳媒不可大事報道前一天稅改法案的負面內容。

至於稅改，BMO Private Bank投資總監Jack Ablin相信，消息的刺激作用已大致反映在股價之上，尤其是中小型股份，現時關鍵在於法案獲國會通過的可能性有多大。

除了上述兩項重量級消息外，本周也有傳統上的重要消息，包括央行議息會、有份量的經濟數據，以及重量級藍籌業績。

聯儲局將於周二與周三舉行議息會。一般估計，聯儲局不會作出政策上的轉變；英倫銀行也會在周四議息，有揣測該個央行將會加息。

數據方面，整周也有不少美國經濟數據公布，由個人開支至ISM，以及上月就業數據等等。市場預期，周五公布的美國10月非農業職位增幅是31萬個，抵消前一月減少33萬個的影響。

藍籌業績方面，本周有超過120間標普500指數成分股公布，觸目的包括蘋果、Facebook、輝瑞、安泰人壽。上周，Alphabet、亞馬遜、微軟等科技巨擘公布業績，推動股價上揚，令到蘋果與Facebook業績受到更廣泛的關注。