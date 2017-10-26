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今日 08:09 國際財經

美國最大醫院集團 裁員1300人

美國最大醫院集團Tenet Healthcare公布，作為2018年節省1.5億美元成本計劃的一部分，將裁減1300個職位，相當於1%的總僱員人數。

同時，Tenet預告第三季將錄得每股經調整虧損17美仙，而湯森路透綜合分析員預期平均值為虧損19美仙。該公司將於11月6日公布第三季業績。

前一天，路透報道Tenet已終止整間出售考慮，而行政總裁Trevor Fetter將於本月離職。

Tenet指出，裁員可讓地區管理層減少75%，而削減成本計劃的其他措施，包括與供應商重議供貨協議。

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