國際財經

美國最大醫院集團Tenet Healthcare公布，作為2018年節省1.5億美元成本計劃的一部分，將裁減1300個職位，相當於1%的總僱員人數。

同時，Tenet預告第三季將錄得每股經調整虧損17美仙，而湯森路透綜合分析員預期平均值為虧損19美仙。該公司將於11月6日公布第三季業績。

前一天，路透報道Tenet已終止整間出售考慮，而行政總裁Trevor Fetter將於本月離職。

Tenet指出，裁員可讓地區管理層減少75%，而削減成本計劃的其他措施，包括與供應商重議供貨協議。