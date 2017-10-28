國際財經

亞馬遜、微軟、谷歌母公司Alphabet與英特爾等科技巨擘業績優於預期，股價上揚，支持標準普爾500指數與納斯特綜合指數，周五創收市新高。

標普500指數收市升20點或0.8%，報2581；科技分項指數升2.9%，是2016年3月1日以來最大單日升幅；必須消費品類跌0.9%；本周累升0.2%，是連續七周上揚，2014年底以來最長連升周數。

道瓊斯工業平均指數升33點或0.1%，收市報23434；本周累升0.5%，也是連續七周上揚，去年底以來最長連升周數。

納指漲144點或2.2%，收市報6701，去年11月以來最大單日百分比升幅；本周累升1.1%，連續五周上揚。

前一天，亞馬遜、微軟、谷歌母公司Alphabet與英特爾公布上季業績，表現較預期佳，微軟升6.41%，Alphabet升4.26%，英特爾升7.38%，三間公司同樣創下紀錄新高；亞馬遜漲逾13%，是推動非必須消費品分項指數升1.6%主力，後者錄得去年12月7日以來最佳單日表現。

周五開始接受iPhone X預訂的蘋果，股價升3.6%。該公司將於11月2日公布上季業績。

Robert W. Baird & Co.交易商Mike Antonelli表示，科技巨擘的市值愈來愈高，主導大市勢頭的力量也增強。

BMO Private Bank投資總監Jack Ablin指出，有人把今次科技股升勢與1999年科網熱相提並論，但兩者性質不同，後者只是憧憬，而今次則有實質利潤支持，所以升勢更有支持動力。

較早時，美國公布第三季本地生產總值增幅初值為3%，顯示整體經濟在颶風衝擊後依然動力十足，而美國消費者情緒指數也升至13年新高。E*TRADE副總裁Mike Loewengart認為，經濟消息對大市也有刺激作用。

另外，有傳美國總統特朗普傾向提名聯儲局理事鮑威爾為下任聯儲主席。消息也有利後市，因為此舉可視為聯儲局政策不變的訊息。

不是全部業績消息也是好的。雪佛龍與默克業績欠佳，分別跌4.14%與6.05%，限制了道指升幅。業績差的美泰玩具與Gilead生化，股價滑落8.9%與1%。

四大百貨公司之一、J. C. Penney發盈警，股價急挫15%，拖累零售股整體表現欠佳，Macy's與Kohl's分別跌7.7%與4.6%。

有合併傳聞的CVS與安泰保險，股價分別跌5.9%與3.1%。