國際財經

美股中段向上，而科技股業績佳，帶動納指急漲近百點，無懼西班牙加泰羅尼亞問題。

截至本港時間晚上約11時05分，道指報23417點，升16點或0.07%；標普500指數報2574點，升14點或0.56%；納指報6656點，升99點或1.52%。

數據方面，美國密歇根大學10月消費者信心指數終值跌至100.7，反映消費者信心轉弱。數據差過市場預期，低於初值的101.1，但高於9月終值的95.1。

現況指數出乎意料升至116.5，高於預期。預期指數跌至90.5，跌幅大於預期。

西班牙加泰羅尼亞問題成為焦點，自治區議會通過單方面宣布獨立，成立新的共和國。另一方面，西班牙參議院隨即批准啟動憲法第155條，通過對加泰羅尼亞實施直接管轄。

西班牙首相拉霍伊在參議院上發言時表示，加泰通過獨立公投明顯違法，需要承擔後果，一旦獲國會授權，中央第一步行動是解除加泰自治區主席普伊格德蒙德(Carles Puigdemont)及自治政府官員的職權。

歐洲股市個別發展；其中，西班牙股市報10205點，跌142點或1.38%；英國富時100指數報7509點，升23點或0.31%；德國DAX指數報13221點，升88點或0.67%；法國CAC 40指數報5501點，升46點或0.85%；意大利富時MIB指數報22682點，跌124點或0.55%。