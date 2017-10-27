國際財經

美股早段反覆，惟受惠於科技股業績理想，納指升逾1%。

截至本港時間晚上約9時44分，道指報23374點，跌26點或0.11%；標普500指數報2568點，升7點或0.31%；納指報6632點，升76點或1.16%。

數據方面，美國第三季國內生產總值(GDP)按季年率初值增長3%，高於預期增長2.5%。稍後還有10月密歇根大學消費信心指數公布。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報52.69美元，升0.05美元或0.09%；倫敦布蘭特期油報59.14美元，跌0.16美元或0.27%。