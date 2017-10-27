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今日 19:07 國際財經

歐股中段個別走 關注加泰局勢

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美國科技股及歐洲企業財報普遍勝預期，惟市場關注西班牙加泰羅尼亞局勢發展，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間晚上7時05分，英國富時100指數報7502點，升16點或0.22%；德國DAX指數報13218點，升84點或0.65%；法國CAC 40指數報5498點，升42點或0.78%；意大利富時MIB指數報22748點，跌59點或0.26%。

數據方面，法國10月消費者信心指數從9月的101降至100，已經連續第4個月回落，市場預期為持平。德國9月出口物價指數按年升1.7%，前值升1.5%；9月進口物價指數按年升3%，高於預期升2.6%，前值升2.1%。

歐洲央行(ECB)管理委員會委員兼法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)表示，歐洲央行相信歐羅區通脹率將穩步升向中期目標2%水平，這為央行削減買債規模的決定提供理據。歐洲央行管委兼德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)稍後亦會發表講話。

道指期貨暫報23393點，升44點。

油價持續偏軟，紐約原油期貨現時每桶報52.56美元，跌0.08美元或0.15%；倫敦布蘭特期油報59.15美元，跌0.15美元或0.25%。

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