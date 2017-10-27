國際財經

周四(10月26日)歐洲央行維持三大利率不變，並宣布自2018年1月起將月度QE規模從600億歐羅降至300億歐羅，持續九個月並承諾將在未來數年繼續維持刺激舉措，甚至保留了逆轉政策的可能性。儘管歐洲央行一如預期縮減月度購債規模，但其政策立場偏向鴿派，歐羅/美元受此拖累自1.1800上方大幅下挫近200點至日內低位1.1640，而歐羅弱勢亦推動美滙指數攀升至三個月高位94.71。

不僅如此，美國眾議院周四通過了參議院版的2018年聯邦預算案，該預算案通過後，眾議院共和黨人開啟了調解程式(Reconciliation)，這意味著參議院可以憑51票的簡單多數通過立法，而不是正常情況下的60票。這一決定無疑為美國總統特朗普的稅收改革掃清了道路，倫敦金周四在美滙指數多重利好刺激下大幅下挫逾16美元至日內低位1267.1美元，刷新自10月6日以來三周新低。

值得一提的是，美國媒體Politico援引一位知情人稱美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)以及前美聯儲理事沃什(Kevin Warsh)均已從下屆主席人選競爭中出局，最終入圍的僅有美國聯儲局理事鮑威爾(Jerome Powell)及史丹福大學教授泰勒(John Taylor)，儘管特朗普尚未就下一任美聯儲主席人選作出最終決定，但市場認為若耶倫出局令特朗普提名更為鷹派人士的可能性增大，為美滙指數提供進一步上行動力。

截至發稿為止，今日倫敦金曾進一步下跌至三周低位1264.6美元，離10月6日低位1260.5美元僅一步之遙，日線圖顯示倫敦金仍受阻於下降趨勢線(從10月16日高位1305.9美元延伸而下的高位連線)，若今晚公布的美國第三季度國內生產總值(GDP)表現好於預期，倫敦金有望進一步考驗1260美元甚至1250美元水平。不過，投資者同時也需留意西班牙加泰隆尼亞獨立風波的進一步發展，若局勢有所惡化，小心倫敦金再度企穩1260美元並大幅反彈。

策略方面，我們根據10月19日策略已於1280美元沽出倫敦金並於目標1271美元平倉，獲利9美元。短期內若倫敦金反彈至1274-1275美元阻力區域，我們將沽出倫敦金，下望1262美元，升穿1280美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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