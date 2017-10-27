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今日 15:48 國際財經

企業季績理想 歐股早段造好

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美國科技巨擘亞馬遜、谷歌母公司Alphabet及微軟上季業績紛紛勝預期，對整體股市有重要指標作用，推動歐洲股市早段造好。

截至本港時間下午3時36分，英國富時100指數報7497點，升11點或0.15%；德國DAX指數報13214點，升81點或0.62%；法國CAC 40指數報5484點，升29點或0.53%；意大利富時MIB指數報22874點，升67點或0.3%。

道指期貨暫報23367點，升18點。

蘇格蘭皇家銀行(RBS)公布，第三季營業利潤8.71億英鎊，優於預期，得益於成本控制及避免不當行為指控；瑞銀 (UBS)第三季淨利按年增長14%，低於市場預期的10.4億瑞郎，且由於政治和貨幣政策的不確定性，對今年餘下時間的展望保持謹慎。另外，法國油氣巨頭道達爾(Total)第三季經調整淨利增長29%，符合預期，得益於產出增長、煉油利潤高，以及成本削減程度超過年度目標。

此外，加泰羅尼亞自治區獨立危機惡化，西班牙參議院今日會表決接管加泰自治區方案，預料會順利通過；而加泰政府主席普伊格德蒙德則表明，不會讓步解散議會提前選舉，將交由地方議會決定，應對中央接管方案。

隔晚布油價格升至27個月新高，紐約油價亦創6個月新高，油價今日回吐，紐約原油期貨現時每桶報52.56美元，跌0.08美元或0.15%；倫敦布蘭特期油報59.21美元，跌0.09美元或0.15%。

美國稍後將公布第三季實際國內生產總值(GDP)年化季初值，市場預期按季增長2.6%，前值為升3.1%。

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