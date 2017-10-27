國際財經

瑞銀集團公布截至9月底止第三季業績，盈利9.46億瑞郎(約73.9億港元)，按年增長14.39%，低於市場預期的10.4億瑞郎，但高於瑞銀10月6日預期的8.97億瑞郎。

期內，理財業務淨新資金流入46億瑞郎；理財業務經調整稅前營業利潤按年增9%至7.01億瑞郎；投行部門經調整稅前營業利潤增加2.9%至3.52億瑞郎。

9月底，一級資本充足率13.7%，較6月底升0.2個百分點。

瑞銀表示，由於政治和貨幣政策的不確定性，對今年的展望仍保持謹慎。