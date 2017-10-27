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合併電腦業務 富士通聯想或一個月內達協議

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共同社報道，日本富士通(Fujitsu)副社長塚野英博表示，有關與中國聯想集團(00992)展開的合併個人電腦業務一事，預計將在一個月以內達成最終協議。

雙方去年公布考慮戰略合作後，圍繞合併的詳細框架和今後的生產機制等事宜，在最後階段的磋商一度陷入僵局，遲遲未達成協議。塚野形容，有關電腦業務合併的談判已經進入類似足球比賽的「補時階段」。

富士通去年10月起與聯想展開談判，原本計劃今年春季商定。對於耗時較久的原因，塚野解釋道，由於會在全球銷售電腦，雙方正深入業務內部，並對數字進行調查。

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