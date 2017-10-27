國際財經

藍籌業績有利有弊，以及美國稅務改革有進展，華爾街股市周四個別發展。

道瓊斯工業平均指數收市升71點或0.3%，報23400。標準普爾500指數升3點或0.1%，收市報2560。生化類偏軟，納斯特綜合指數跌7點或0.1%，收市報6556。

較早時，美國眾議院通過2018年度財政預算案，令到參議院日後通過稅改時少了一重障礙。此前，歐洲央行公布延長量化寬鬆措施時間，但減少金額。

不過，市場關注美國總統特朗普即將宣布聯儲局下任主席決定。Raymond James定息市場主管Kevin Giddis表示，如果是泰勒成為下任主席，美國10年期債券孳息率應會升至2.5%。

個別股份方面，社交媒體Twitter升18.5%。該公司公布上季業績，虧損收窄。福特汽車業績佳，股價升1.9%。

諾基亞上季虧損擴大，美國股價挫21%。同樣業績欠佳的巴克萊與德銀，美國股價分別跌9.5%與2.3%。

Celgene藥廠與百時美施貴寶(Bristol-Myers Squibb)業績欠佳，股價跌16.4%與4.8%。業績勝預期的3M，股價先升後倒跌。

醫院集團Tenet股價跌9.2%。該公司宣布放棄整間出售，行政總裁離職。