國際財經

谷歌母公司Alphabet公布，第三季淨利潤按年升6.3%至67.3億美元(524.94億港元)。每股盈利由7.25美元升至9.57美元；收入升24%至278億美元；FactSet預測平均值分別是8.31美元與219.4億美元。

消息公布後，Alphabet股價在市後時段升近3%。

集團指出，期內廣告收益升21.4%至240.7億美元，主要是受惠於流動通訊廣告量上升；每次點擊付費升47%，優於預期的46.1%；整體流量收購成本升31.6%。