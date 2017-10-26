國際財經

美國大型藥廠Celgene公布第三季業績，揭示專治牛皮癬藥物Otezla銷售遠遜預期，以及集團向下大幅修訂2020年財務預測。

消息公布後，該公司股價急挫19%至96.33美元，是表現最差的標普500指數與納斯特綜合指數成分股。該公司宣布，已即時啟動股份回購安排，而回購計劃尚未動用餘額為38億美元。

集團公布，上季每股經調整盈利為1.91美元，較分析員預測高4美仙；總收入升11%至32.9億美元，低於預期的34.2億美元。同時，集團向上修訂2017年盈利預測下限5美仙，最新為7.3至7.35美元。

Celgene本月累計跌幅逾三成，投資者關注該公司主要專利藥Revlimid可能未能夠再對集團提供強勁現金流，以及集團上周公布新藥Crohn開發失敗的消息。

集團行政總裁Mark Alles表示，對業績感到失望，誓言要讓Otezla銷售重拾動力。根據業績報告，Otezla上季銷售金額為3.08億美元，較分析員預測少1億美元。該公司下調全年銷售預測，最新為12.5億美元，原先為15至17億美元。

報告指出，Revlimid上季收入升10%至20.8億美元，少於預期的21.1億美元。

同時，集團向下修訂2020年每股經調整盈利預測，由最少13美元降至最少12.5美元。另集團預期腫瘤類產品銷售預測，由原先的最少22億美元，降為10至11億美元；消炎與免役類產品長期銷售目標，由原先的最少40億美元，降為26至28億美元。