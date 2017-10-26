訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 03:49 國際財經

Celgene降2020年預測 股價急挫

美國大型藥廠Celgene公布第三季業績，揭示專治牛皮癬藥物Otezla銷售遠遜預期，以及集團向下大幅修訂2020年財務預測。

消息公布後，該公司股價急挫19%至96.33美元，是表現最差的標普500指數與納斯特綜合指數成分股。該公司宣布，已即時啟動股份回購安排，而回購計劃尚未動用餘額為38億美元。

集團公布，上季每股經調整盈利為1.91美元，較分析員預測高4美仙；總收入升11%至32.9億美元，低於預期的34.2億美元。同時，集團向上修訂2017年盈利預測下限5美仙，最新為7.3至7.35美元。

Celgene本月累計跌幅逾三成，投資者關注該公司主要專利藥Revlimid可能未能夠再對集團提供強勁現金流，以及集團上周公布新藥Crohn開發失敗的消息。

集團行政總裁Mark Alles表示，對業績感到失望，誓言要讓Otezla銷售重拾動力。根據業績報告，Otezla上季銷售金額為3.08億美元，較分析員預測少1億美元。該公司下調全年銷售預測，最新為12.5億美元，原先為15至17億美元。

報告指出，Revlimid上季收入升10%至20.8億美元，少於預期的21.1億美元。

同時，集團向下修訂2020年每股經調整盈利預測，由最少13美元降至最少12.5美元。另集團預期腫瘤類產品銷售預測，由原先的最少22億美元，降為10至11億美元；消炎與免役類產品長期銷售目標，由原先的最少40億美元，降為26至28億美元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。