即巿股評 港股直擊 國際財經

美國參議院上周通過了2018財政年度《預算決議案》，容許未來10年財政赤字增加1.5萬億美元，向大規模減稅目標邁出第一步。由於減稅措施將大幅增加美國赤字及債務，加上近期美國多項經濟數據表現均勝過市場預期，例如花旗美國經濟驚喜指數近日已抽升至今年4月高位，投資者憧憬美國GDP有望持續增長，市場避險情緒顯著降溫，債券遭到拋售，拖累債價連日下跌，債息走高。

事實上，美國國債拋售壓力持續了近兩個月，近日非但沒有減慢跡象，反而變本加厲。

美國10年期國債孳息率自周二(24日)升穿2.4厘後，周三(25日)進一步攀升至今年3月以來最高的2.433厘，雖然周四(26日)走勢略為回軟，但已連續3天企穩在2.4厘整數關口之上，差不多可以確認升穿債王格羅斯(Bill Gross)提出的警戒線(美國10年期債息的30年下降軌阻力2.4厘水平)，意味美國國債的長期牛市走勢已遭破壞，有可能逆轉。

從技術走勢分析，目前美國10年期國債孳息率已經順利突破100天及200天線阻力，上方較強阻力位於2.5厘，即3月份以來累積跌幅的78.6%反彈阻力水平。若進一步突破，債息料上試2.6厘至2.63厘水平，即分別是去年12月及今年3月的高位。

值得留意的是，美債價格經過近期急跌後，大戶本月初開始加碼沽空美債，重倉押注美國國債價格繼續下跌、孳息率攀高。美國國債短倉合約數目正持續上升，令淨長倉數目縮減至6個月低位。

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新資料顯示，截至上周二(17日)，非商業(或投機性)投資者所持美國10年期國債淨長倉合約數目，由前周的19.3萬張大幅回落近半，至上星期的10.6萬張，創去年12月27日以來的最大按周跌幅，且已連續第四個星期出現跌勢(淨長倉數目減少)。

從期貨倉位的部署角度看，早前看好美債價格前景的投機者，近期明顯轉軚，不排除美債的沽壓剛剛開始，投資者不應掉以輕心。

眼下債息走高的機會率增加，究竟會對投資部署帶來什麼影響？簡單而言，大家可參考由新舊債王岡拉克(Jeffrey Gundlach)及格羅斯分別提出的3厘及2.6厘死線，若債息未來繼續走高並突破上述臨界點，反映持續逾30年的美債牛市將戛然而止，後續市場反應可能是過去30年從未見過，屆時勢將牽動整個金融市場的資金流向，引發資產大輪轉(Great Rotation)，投資者屆時必須因應新形勢制定新策略。

港股方面，恒生指數周四低開後一度跌200點，其後跌幅收窄，午後大部分時間於28200點上方爭持，最終收報28202點，跌100點(0.4%)，失守20天線(約28274點)；大市成交額842億元，較上日增64億元。

從恒生指數日線圖【圖】看，恒指現價僅略高於本欄多番強調的28200點關鍵水平(即年初至今形成的成交密集區頂部)，而14天相對強弱指數(RSI)則跌至近50強弱分界，未來數天頗為關鍵，宜留意能否穩守其上，從而確認恒指的升勢是否受到破壞。

信報投資研究部

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