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今日 21:26 國際財經

聯儲局下任主席人選據報只剩鮑威爾和泰勒

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美國政治新聞網站Politico引述消息人士稱，美國總統特朗普考慮的聯儲局(FED)下任主席人選只剩兩人，分別為聯儲局理事鮑威爾(Jerome Powell)和史丹福大學經濟學者泰勒(John Taylor)。

特朗普此前曾表示，正在考慮的人選有鮑威爾和泰勒，但亦非常喜歡耶倫。不過，消息人士稱，現時只有鮑威爾和泰勒入圍。

另外，Politico同時引述另一位非常接近相關程序的消息人士稱，不認為特朗普僅會提名鮑威爾或泰勒出任聯儲局主席，因為特朗普的想法每天都會變。

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