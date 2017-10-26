國際財經

美國勞工部公布，截至10月21日止當周，美國首次申領失業救濟人數增加1萬人，至23.3萬人，少過市場預期增至23.5萬人，結束連續三周下跌趨勢。

同時，美國首次申領失業救濟人數已連續第138個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為23.95萬人，按周減少9000人。

另外，截至10月14日止當周，美國持續申領失業救濟人數減少3000人，至189.3萬人，多過市場預期的189萬人。