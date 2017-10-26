國際財經

德意志銀行及巴克萊等企業財報參差，市場關注歐洲央行(ECB)議息結果，以及行長德拉吉其後的講話，希望從中獲得對後市部署的最新啟示，歐洲股市中段持續上升。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報7474點，升27點或0.36%；德國DAX指數報12986點，升32點或0.25%；法國CAC 40指數報5393點，升18點或0.34%；意大利富時MIB指數報22544點，升98點或0.44%。

數據方面，德國11月GfK消費者信心指數連續第二個月下降，從10月的10.8降至10.7，市場預期為10.8，表明由消費拉動的德國經濟增長正在失去動力。截至今年4月的12個月，英國勞工經通脹調整後的實質薪資所得下降0.4%，為3年來首次下滑。

國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德表示，經濟指標依然疲軟地區的央行，應該維持寬鬆貨幣政策；同時，亦要密切關注資產價格，以防出現泡沫。另外，美國明尼亞波利斯聯儲行長卡什卡里(Neel Kashkari)稍後將發表講話。

道指期貨暫報23302點，升1點。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報52.26美元，升0.08美元或0.15%；倫敦布蘭特期油報58.43美元，跌0.01美元或0.02%。