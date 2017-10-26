國際財經

周二(10月24日)公布的德國10月份製造業採購經理人指數(PMI)初值上升至60.5，優於市場預期60.2，歐羅區10月份製造業採購經理人指數初值上升至58.6，意外超過預期57.8，創下六年半以來新高，良好數據顯示歐羅區經濟維持復蘇勢頭。加之市場預期歐洲央行於周四(10月26日)將縮減資產購買規模(QE)，為逐步退出實行數年之久的寬鬆貨幣政策邁出迄今為止最大的一步，歐羅/美元受此推動一舉突破1.1800至日內高位1.1817，刷新自10月20日以來的新高。

不過，歐洲央行的緊縮之路未必一帆風順，主要因加泰羅尼亞獨立危機令歐洲政治局勢焦慮重燃以及英國退歐前景的不確定性增大，這些因素無疑將成為歐洲央行實行緊縮政策上的攔路虎。周三(10月25日)西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)稱希望加泰羅尼亞自治政府主席普伊格登莫尼特(Carles Puigdemont)周四(10月26日)到參議院發表講話，旨在避免其獨立行動進一步影響經濟，但此後消息稱普伊格登莫尼特本將不會去參議院，西班牙獨立鬧劇愈演愈烈限制了歐羅/美元進一步上漲空間。

此外，英國退歐談判亦再度陷入僵局，周三(10月25日)歐盟27國大使在布魯塞爾開會，同意為英國退歐談判不能在12月份前達成突破的情形開始做準備，並表示英國的貿易目標不切實際。據英國衛報報道，歐盟可能給予英國退歐20個月的過渡期，短於英國首相文翠珊(Theresa May)此前提議的兩年。

今早歐羅/美元企穩1.1800並進一步攀升至時段高位1.1836，隨後輾轉回落至1.1810附近。投資者應重點關注今晚歐洲央行議息會議的利率決定、貨幣政策聲明及新聞發布會(利率決定在19:45，新聞發布會在20:30)，若歐洲央行削減QE的規模越大、時限越短，甚至提到有關加息的線索，有望強勁刺激歐羅/美元進一步上漲1.1880甚至1.1935，但若歐央行意外維持QE規模不變，有望令歐羅/美元下探1.1700水平。

策略方面，我們根據10月3日策略已於1.1840沽出歐羅/美元(目標1.1680，升穿1.1880止損)，並於1.1780提前平倉，獲利60點。若短期內歐羅/美元突破1.1850，我們將買入歐羅，上望1.1930，跌穿1.1800止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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