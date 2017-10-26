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今日 17:19 國際財經 香港財經

調查:新加坡蟬聯全球最佳僑居地

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滙豐發表調查顯示，全球逾半數受訪者認為，僑居令整體生活質素得到改善。在考慮所有生活範疇後，新加坡再次成為最佳僑居地。

基於政治穩定(83%)、經濟發展(73%)、生活質素(64%的受訪者表示較自己原居地為佳)，以及家庭的整體體驗，僑居人士認為新加坡是全球最適合工作及生活的僑居地。

調查又指出，在香港取得工作生活平衡確非易事。四成在港僑居人士表示，他們的工作生活平衡在遷港後並無改善，高於全球的24%平均數，而全球比率最高的地方則為日本，68%在日僑居人士指，工作生活平衡在遷到當地後並無改善，比率第二高的則為南韓，有55%。

此外，全球有四成受訪者表示僑居後，變得更加快樂，41%受訪者則對生活前景更加樂觀。晴天或會令人感到愉快，葡萄牙(62%)、泰國(62%)和西班牙(60%)這三個國家，依次有最多的僑居人士表示，遷居到當地後心情變得更愉快。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷表示，僑居能夠接觸不同的文化，並得到工作生活平衡，對年輕畢業生或千禧一代獨具吸引力。然而，實現僑居生活亦可能意味需要作更全面的規劃。盡早了解國際經濟及政治環境，對自己財務狀況的影響，做好全面規劃，將有助準備及展開僑居生活。

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