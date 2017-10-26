國際財經

歐洲央行(ECB)今日稍後召開議息會議，市場關注央行可能就貨幣政策作出新決定，並關注行長德拉吉的講話，希望從中取得後市發展態勢的啟示；此外，微軟、谷歌母公司Alphabet與亞馬遜等稍後亦將公布季度財報，預料對環球股市有重要指標作用，投資者持觀望態度，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時47分，英國富時100指數報7459點，升11點或0.16%；德國DAX指數報12964點，升10點或0.08%；法國CAC 40指數報5386點，升11點或0.22%；意大利富時MIB指數報22500點，升53點或0.24%。

道指期貨暫報23309點，升8點。

德意志銀行第三季錄得淨利6.49億歐羅，遠超市場預期的2.81億歐羅；巴克萊(Barclays)第三季稅前獲利11億英鎊，則遠遜市場預期，因投行業務的交易業績疲弱拖累整體表現。

美國原油庫存出乎意料地錄得5周以來首次增加，拖累油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報52.03美元，跌0.15美元或0.29%；倫敦布蘭特期油報58.29美元，跌0.15美元或0.26%。

美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，以及9月成屋簽約銷售指數，市場預期分別為23.5萬人及按月升0.4%，前值分別為22.2萬人及按月跌2.6%。