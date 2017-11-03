國際財經

隨着美國總統特朗普作出宣布，擁有104年歷史的聯儲局迎來第16任主席。綜觀近代歷史，聯儲局面對的經濟環境變幻莫測。

由美國前任總統奧巴馬委任的耶倫(Janet Yellen)，是聯儲局史上首位女主席，任內評價不俗，她的鴿派立場鮮明，上任後堅守量寬措施(QE)。過去4年，耶倫最重要的工作是着手「收水」，包括2015年12月進行金融後嘯後首度加息，今年開始縮減資產負債表，正式結束QE時代。

耶倫成功在沒有對全球經濟及市場有太大干擾下，撤回部分金融危機時的措施，各界都把市場平靜度過「收水」歸功於耶倫的對外溝通技巧。

在2006年至2014年出任主席的貝南奇(Ben Bernanke)，任內爆發次按危機，其後演變成大蕭條後最嚴重的全球危機。貝南奇也是首個進行「零息政策」的聯儲局主席，推出非傳統的量寬措施，出手拯救金融機構。

至於由1987年2006年任職主席的格林斯平(Alan Greenspan)，是任期最長的聯儲局主席，任期跨越6屆美國總統。格林斯平經歷多次金融危機，包括上任不久即遭遇「黑色星期一」大股災、九十年代中墨西哥披索暴挫風暴、1997至1898年亞洲金融風暴、2000年科網泡沫及2001年「9.11」危機。

格林斯平在經濟一出問題就很快減息，在「9.11」後曾把利率降至當時的歷史低位1厘。他在任內近20年，大部分時間都經濟繁榮，但卸任後被批評金融監管太寬鬆，是金融海嘯的元兇之一。

由前總統卡特委任的伏爾克(Paul Volcker)，在1979至1987年出任聯儲局主席，任內曾大舉加息至20厘，成功讓通脹從1980年3月的14.8%高峰，降至1983年的不到3%。不過，高利率也導致美國在1980至1983年間出現嚴重衰退。