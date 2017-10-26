國際財經

巴西央行決定，調低基準利率75個基點至7.5厘，符合市場預期。該行此前已連續4次減息1厘。

巴西央行重申上一次會議的建議，即逐步放慢貨幣寬鬆步伐。外界推測，該行12月將減息50個基點，使巴西的基準利率降至歷史低位的7厘。